Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 22 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera relativement chaud à l'intérieur des Provinces du Sud et à l’extrême Sud-Est du pays.

- Des nuages à basse altitude et assez denses circuleront fréquemment ce matin et la nuit suivante près des côtes atlantiques et s’accompagneront de formations brumeuses ou de bruine par endroits.

- Des nuages cumuliformes caractériseront le ciel de l’Atlas et celui au sud de l’Oriental.

- Ailleurs, le temps sera stable, de rares nuages élevés circuleront par endroits.

- Chasse-sable par endroits sur les Provinces du Sud et le Tafilalet

- Vent faible à modéré de sud à ouest sur le Tafilalet et de nord à ouest ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit de Gibraltar, peu agitée entre le cap Spartel et Mohammedia, ainsi qu’entre Tarfaya et Boujdour et peu agitée sur le reste des côtes du Royaume.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 22 septembre 2020.

Oujda : min (+18°C) ; max (+32°C)

Bouarfa : min (+20°C) ; max (+31°C)

Al Hoceïma : min (+18°C) ; max (+28°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+32°C)

Sebta : min (+16°C) ; max (+28°C)

Mellilia : min (+18°C) ; max (+30°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+30°C)

Kénitra : min (+18°C) ; max (+29°C)

Rabat : min (+17°C) ; max (+29°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+29°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+30°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+33°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+33°C)

Khouribga : min (+19°C) ; max (+33°C)

Beni Mellal : min (+20°C) ; max (+32°C)

Marrakech : min (+21°C) ; max (+35°C)

Meknès : min (+18°C) ; max (+32°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+33°C)

Ifrane : min (+13°C) ; max (+25°C)

Taounate : min (+20°C) ; max (+33°C)

Errachidia : min (+24°C) ; max (+36°C)

Ouarzazate : min (+21°C) ; max (+36°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+33°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+37°C)

Smara : min (+23°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+28°C) ; max (+42°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+28°C).