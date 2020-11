© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 20 novembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Bancs de brume ou brouillard sur le nord de l'Oriental, le littoral méditerranéen et près des côtes au centre du pays ce matin.

- Il fera beau temps, des nuages élevés circuleront dans le ciel, assez dégagé dans l'ensemble du Royaume.

- Températures relativement élevées dans le Sud.

- Rafales de vent assez fortes dans la région de Tanger.

- Chasse-sable par endroits dans le Sud.

- Vent assez fort de secteur Est dans la région de Tanger et les Provinces du Sud et faible à modéré de secteur nord à variable ailleurs.

- Les tendances des températures minimales seront de l’ordre de 4°C à 10°C sur les reliefs, le Rif et l’Oriental, 16°C à 22°C dans le Sud et le Souss et de 10°C à 16°C ailleurs.

- Températures maximales de l’ordre de 15°C à 22°C sur l’Atlas, le Rif, la région de Tanger, la Méditerranée et l’Oriental, 23°C à 29°C près des côtes atlantiques au nord et au centre du pays, le Saïss, le Souss, le long du Loukkos, le Gharb, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le nord des provinces sahariennes et de 29°C à 34°C sur le sud des provinces sahariennes.

- Mer peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit de Gibraltar, agitée à forte au nord de Tarfaya, devenant localement peu agitée à agitée l'après-midi au nord de Mehdia, et peu agitée à agitée ailleurs.