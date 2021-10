Bab Guissa, porte nord de Fès El-Bali (le vieux Fès). La nouvelle ville est fondée en 1276, sous le règne des Mérinides. Equipée de remparts, de palais et de jardins, elle est rapidement connue sous le nom de Fès Jedid (la nouvelle Fès) en opposition à Fès El-Bali.

© Copyright : Adert

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 10 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude et denses circuleront dans le ciel de la rive méditerranéenne ainsi qu’au-dessus des côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya et pourront provoquer de la bruine par endroits.

- Il y aura quelques formations brumeuses, ce matin et la nuit suivante, dans les plaines du Gharb, de la Chaouia, et du Souss.

- Il fera beau temps et le ciel sera peu à parfois passagèrement nuageux dans le nord du pays ainsi que dans la région de Souss-Massa.

- Rafales de vent assez fortes vers Tanger.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, dans le Détroit ainsi qu’entre Tan Tan et Boujdour et agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 10 octobre 2021.



Oujda : min (+13°C) ; max (+28°C)

Bouarfa : min (+16°C) ; max (+28°C)

Al Hoceïma : min (+18°C) ; max (+28°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+23°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+24°C)

Melilla : min (+18°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+27°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+28°C)

El Jadida : min (+17°C) ; max (+26°C)

Settat : min (+16°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+17°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+17°C) ; max (+32°C)

Beni Mellal : min (+18°C) ; max (+33°C)

Marrakech : min (+20°C) ; max (+35°C)

Meknès : min (+16°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+18°C) ; max (+32°C)

Ifrane : min (+12°C) ; max (+26°C)

Taounate : min (+17°C) ; max (+33°C)

Errachidia : min (+19°C) ; max (+30°C)

Ouarzazate : min (+18°C) ; max (+31°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+26°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+27°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+24°C) ; max (+34°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+30°C).