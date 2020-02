Entré en service fin 2014, le parc éolien de Tarfaya, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, est le plus grand d'Afrique. Ses 130 turbines et 131 éoliennes de 81 mètres de hauteur couvrent les besoins en électricité de plusieurs centaines de milliers de personnes.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce dimanche 16 février 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Nuages bas avec des bancs de brume ou du brouillard ce matin et la nuit suivante sur la côte atlantique et les plaines avoisinantes au nord et au centre du pays, ainsi qu’au nord de l'oriental et sur la rive méditerranéenne.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud-est et peu nuageux à clair ailleurs.

- Chasse-sable par endroits dans les provinces du Sud.

- Vent modéré de secteur Nord à Est sur les provinces du Sud et faible à modéré, de Sud sur le Sud-Est et l'oriental et de Nord à Ouest ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 00/05°C sur les reliefs, 05/11°C sur l'Oriental, le Saïss, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, la rive méditerranéenne, la côte atlantique et les plaines avoisinantes du nord et du sud-est du pays, de 11/16°C sur la côte atlantique et les plaines avoisinantes au centre du Maroc, le Souss et le Nord des provinces du Sud et 15/20 °C sur l'extrême Sud.

- Température maximale de l'ordre de 15/20°C sur les reliefs de l'Atlas, la côte atlantique nord et le littoral méditerranéen, 21/27°C sur l'Oriental, le Saïss, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas et le sud-est du pays et de 27/33°C sur Abda, Chiadma, le Souss et les provinces du Sud.

-Mer peu agitée à agitée sur le détroit de Gibraltar, belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée entre Boujdour et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.