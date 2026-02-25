Météo. Baisse des températures sur les côtes et gelées sur les reliefs ce mercredi 25 février, avec des vents soutenus dans le sud

Les remparts de la ville d'Assilah.

- Temps assez froid, la matinée et la nuit, avec gelée locale sur les reliefs, les Hauts plateaux et le Sud-Est.

- Nuages bas assez danses avec formations brumeuses ou bruine locale, la matinée et la nuit, sur la rive méditerranéenne.

- Temps nuageux avec ondes et risques d’orages sur le Haut Atlas et ses régions ouest, le nord-ouest des provinces sahariennes et localement sur Chaouia et Doukkala.

- Rafales de vent assez fortes sur le sud du Haut Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas, de 05/09°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 12/16°C localement sur les provinces sahariennes, les côtes centre et le Souss et de 09/12°C partout ailleurs.

- Températures en baisse sur les côtes atlantiques.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral, devenant agitée à forte l’après-midi.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 février 2026:

– Oujda min 9 max 26

– Bouarfa min 5 max 20

– Al Hoceima min 11 max 16

– Tétouan min 12 max 13

– Sebta min 11 max 13

– Mellilia min 9 max 14

– Tanger min 11 max 17

– Kénitra min 10 max 23

– Rabat min 12 max 22

– Casablanca min 12 max 23

– El Jadida min 9 max 19

– Settat min 8 max 25

– Safi min 11 max 19

– Khouribga min 9 max 22

– Béni Mellal min 5 max 23

– Marrakech min 9 max 28

– Meknès min 9 max 24

– Fès min 7 max 23

– Ifrane min 1 max 15

– Taounate min 12 max 24

– Errachidia min 5 max 21

– Ouarzazate min 6 max 22

– Agadir min 11 max 26

– Essaouira min 13 max 19

– Laâyoune min 13 max 23

– Es-Semara min 13 max 30

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 16 max 33

– Lagouira min 15 max 26

– Midelt min 7 max 18.