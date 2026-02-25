Société

Météo. Baisse des températures sur les côtes et gelées sur les reliefs ce mercredi 25 février, avec des vents soutenus dans le sud

Les remparts de la ville d'Assilah.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 25 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/02/2026 à 06h58

- Temps assez froid, la matinée et la nuit, avec gelée locale sur les reliefs, les Hauts plateaux et le Sud-Est.

- Nuages bas assez danses avec formations brumeuses ou bruine locale, la matinée et la nuit, sur la rive méditerranéenne.

- Temps nuageux avec ondes et risques d’orages sur le Haut Atlas et ses régions ouest, le nord-ouest des provinces sahariennes et localement sur Chaouia et Doukkala.

- Rafales de vent assez fortes sur le sud du Haut Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas, de 05/09°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 12/16°C localement sur les provinces sahariennes, les côtes centre et le Souss et de 09/12°C partout ailleurs.

- Températures en baisse sur les côtes atlantiques.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral, devenant agitée à forte l’après-midi.

Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 février 2026:

Oujda min 9 max 26

Bouarfa min 5 max 20

Al Hoceima min 11 max 16

Tétouan min 12 max 13

Sebta min 11 max 13

Mellilia min 9 max 14

Tanger min 11 max 17

Kénitra min 10 max 23

Rabat min 12 max 22

Casablanca min 12 max 23

El Jadida min 9 max 19

Settat min 8 max 25

Safi min 11 max 19

Khouribga min 9 max 22

Béni Mellal min 5 max 23

Marrakech min 9 max 28

Meknès min 9 max 24

Fès min 7 max 23

Ifrane min 1 max 15

Taounate min 12 max 24

Errachidia min 5 max 21

Ouarzazate min 6 max 22

Agadir min 11 max 26

Essaouira min 13 max 19

Laâyoune min 13 max 23

Es-Semara min 13 max 30

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 16 max 33

Lagouira min 15 max 26

Midelt min 7 max 18.

