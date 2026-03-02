Société

Météo. Averses sur une grande partie du pays ce lundi 2 mars, avec de la neige sur l’Atlas

A general view shows a frozen lake the Oukaimeden ski resort, about 80 kilometres south of the Moroccan capital Marrakech, on February 17 , 2015 . AFP PHOTO / FADEL SENNA

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 2 mars, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/03/2026 à 06h55

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux.

- Averses localement orageuses avec risque de grêle sur le Rif, le Saiss, Oulmès, le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions voisines, les plaines nord et centre, les côtes centre, le Souss, le Nord des provinces sud et l’est de la Méditerranée.

- Quelques flocons de neige sur le Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Souss, le Nord des provinces sud et localement sur les plaines centre.

- Nuages bas matinaux assez denses avec brume ou bruine locale sur les plaines nord et centre, la Méditerranée, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -06/02°C sur l’Atlas, de 02/08°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 12/16°C sur le Tangérois, l’intérieur du Gharb, le Saiss, la rive méditerranéenne, le Souss, les côtes sud, l’intérieur des provinces sud, l’extrême Sud-est et localement sur les plaines intérieures centre, et de 07/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Tangérois, l’Est de la Méditerranée, la vallée de Moulouya et le Sud-est.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le littoral.

Lire aussi : Tempête de sable au Maroc: les explications de la Direction générale de la météorologie

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 2 mars 2026:

Oujda min 10 max 20

Bouarfa min 9 max 18

Al Hoceima min 12 max 15

Tétouan min 12 max 15

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 14 max 16

Tanger min 14 max 18

Kénitra min 11 max 18

Rabat min 12 max 17

Casablanca min 14 max 17

El Jadida min 12 max 17

Settat min 10 max 17

Safi min 12 max 17

Khouribga min 5 max 15

Béni Mellal min 6 max 16

Marrakech min 9 max 19

Meknès min 8 max 20

Fès min 10 max 21

Ifrane min 4 max 10

Taounate min 11 max 19

Errachidia min 9 max 19

Ouarzazate min 4 max 20

Agadir min 14 max 20

Essaouira min 14 max 17

Laâyoune min 13 max 21

Es-Semara min 13 max 24

Dakhla min 15 max 20

Aousserd min 10 max 24

Lagouira min 13 max 24

Midelt min 3 max 16

