Météo. Averses sur une grande partie du pays ce lundi 2 mars, avec de la neige sur l’Atlas

A general view shows a frozen lake the Oukaimeden ski resort, about 80 kilometres south of the Moroccan capital Marrakech, on February 17 , 2015 . AFP PHOTO / FADEL SENNA

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux.

- Averses localement orageuses avec risque de grêle sur le Rif, le Saiss, Oulmès, le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions voisines, les plaines nord et centre, les côtes centre, le Souss, le Nord des provinces sud et l’est de la Méditerranée.

- Quelques flocons de neige sur le Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Souss, le Nord des provinces sud et localement sur les plaines centre.

- Nuages bas matinaux assez denses avec brume ou bruine locale sur les plaines nord et centre, la Méditerranée, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -06/02°C sur l’Atlas, de 02/08°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 12/16°C sur le Tangérois, l’intérieur du Gharb, le Saiss, la rive méditerranéenne, le Souss, les côtes sud, l’intérieur des provinces sud, l’extrême Sud-est et localement sur les plaines intérieures centre, et de 07/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Tangérois, l’Est de la Méditerranée, la vallée de Moulouya et le Sud-est.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 2 mars 2026:

– Oujda min 10 max 20

– Bouarfa min 9 max 18

– Al Hoceima min 12 max 15

– Tétouan min 12 max 15

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 14 max 16

– Tanger min 14 max 18

– Kénitra min 11 max 18

– Rabat min 12 max 17

– Casablanca min 14 max 17

– El Jadida min 12 max 17

– Settat min 10 max 17

– Safi min 12 max 17

– Khouribga min 5 max 15

– Béni Mellal min 6 max 16

– Marrakech min 9 max 19

– Meknès min 8 max 20

– Fès min 10 max 21

– Ifrane min 4 max 10

– Taounate min 11 max 19

– Errachidia min 9 max 19

– Ouarzazate min 4 max 20

– Agadir min 14 max 20

– Essaouira min 14 max 17

– Laâyoune min 13 max 21

– Es-Semara min 13 max 24

– Dakhla min 15 max 20

– Aousserd min 10 max 24

– Lagouira min 13 max 24

– Midelt min 3 max 16