Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'acteur et réalisateur, feu Mohamed Atifi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion le décès de Mohamed Atifi, implorant le Très-Haut de l’entourer de sa sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à leurs proches et à sa famille artistique nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d’un grand acteur et réalisateur qui a contribué par ses œuvres artistiques distinguées à l’enrichissement du répertoire de l’art dramatique marocain.

Le Souverain implore le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort aux membres de la famille de feu Atifi suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, de rétribuer amplement le défunt pour les bonnes œuvres rendues à sa patrie et de l'accueillir dans son vaste paradis parmi les vertueux.