Kiosque360. La Cour d’appel de Meknès vient de condamner un homme, qui a mis enceinte sa nièce âgée d'à peine seize ans, à 5 ans de réclusion criminelle. Les détails de ce crime abominable.

Un amour incestueux a détruit une famille vivant dans la localité de Toulal, dans la région de Meknès. Un homme, qui a entretenu des relations sexuelles consentantes avec sa nièce de seize ans durant une période de dix-huit mois, a ainsi été pointé du doigt lorsque la jeune fille est tombée enceinte.

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte cette information dans son édition de ce mardi 7 janvier, la relation entre l’oncle et sa nièce est restée confidentielle jusqu’à la disparition de la victime, qui a été effrayée par sa grossesse et par l’échec de toutes les tentatives d’avortement. En effet, précisent les sources du quotidien, cette affaire n'a éclaté que lorsque les parents se sont inquiétés, le 12 septembre dernier, de la disparition de leur fille, qui ne rentrait pas du collège où son père l'avait déposée, dans la matinée. Le lendemain, ce dernier a saisi la brigade de gendarmerie de Toulal qui a immédiatement ouvert une enquête pour tirer cette affaire au clair.

Un jour plus tard, le père est retourné voir les enquêteurs pour leur apprendre que sa fille, qui n'était toujours pas rentrée à la maison, avait téléphoné à ses parents et avoué sa grossesse. La mère de la jeune fille avait d'ailleurs découvert, en fouillant dans les affaires de sa fille, des plantes médicinales dont un pharmacien confirmera l'usage, dans la médecine traditionnelle, pour leurs effets abortifs. C'est à ce moment que la mère a compris qu'une probable grossesse était certainement à l'origine de la fuite de sa fille. Une thèse que cette dernière, à l'occasion d'une discussion téléphonique, a accréditée en ajoutant, à la grande stupéfaction de ses parents, qu'elle était enceinte de son oncle.

Lors de l’enquête, l'oncle en question, qui a été convoqué à la gendarmerie, a catégoriquement nié les charges qui pesaient contre lui, affirmant que sa relation avec sa nièce était faite de respect. Mais, lors de l’expertise de son téléphone portable, les enquêteurs découvriront les discussions et les messages érotiques échangés avec la jeune fille. Confrontés à ces preuves, l’oncle s’est effondré et a avoué qu’il entretenait, avec elle, une relation amoureuse depuis dix-huit mois, tout en précisant qu’elle était enceinte de cinq mois et que toutes les tentatives d’avortement avaient été vaines. Chose qui a poussé la jeune fille à fuguer. L'homme a été condamné, par la Cour d’appel de Meknès, à cinq ans de réclusion criminelle.