Kiosque360. Formation, sensibilisation et des projets pour accompagner les "femmes-mulets” après l’arrêt définitif des activités contrebandières. Ceci est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Il y a deux ans, les autorités locales envisageaient sérieusement la fermeture des points de passage menant à l’enclave espagnole, notamment Bab Sebta, à la contrebande. Depuis novembre 2019, le siège de la commune de Mdiq abritait des dizaines de réunions pour préparer cette décision et ses conséquences sur les colporteuses et colporteurs, avant que la pandémie du Covid-19 ne vienne sonner le glas de cette activité illégale entre le Maroc et l’enclave espagnole.



Cette activité servait de gagne-pain à des femmes et hommes de la région, dont la majorité réside à Fnideq, le reste habitant à Mdiq, Martil ou encore Tétouan. Dans sa livraison du 19 novembre, Al Ahdath Al Maghribia explique que les “femmes-mulets”, ces colporteuses qui travaillent dans les points de passage, principalement dans la contrebande, pour nourrir leurs enfants, étaient les premières à se mobiliser pour accompagner la décision des autorités locales.



Selon le quotidien, certaines ont créé des petites start-ups via des coopératives pour commercialiser des produits locaux avec le soutien des services concernés, tandis que d’autres ont su tirer profit de la mer, la forêt et la montagne pour innover et se lancer dans des projets en harmonie avec l’environnement local. D’autres femmes, ne maîtrisant aucun autre travail et n’ayant pas été formées dans d’autres domaines, ont travaillé comme éboueuses pour nourrir leurs enfants.



Une nouvelle réunion tenue récemment au siège de la province de Fnideq, présidée par le gouverneur, a eu pour objet l’évaluation des projets lancés et mis en œuvre depuis février dernier et l’étude de leurs impacts sur l’emploi dans la province. Selon Al Ahdath Al Maghribia, cette réunion était surtout l’occasion de présenter le bilan de l’année 2021, notamment les quatre projets phares lancés.



Il s’agit en l’occurrence du programme des initiatives économiques intégrées (2021-2023), soutenu par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dont le montant est de 30 millions de dirhams. Le deuxième projet, estimé à 10 millions de dirhams et visant l’intégration via des activités économiques, est co-financé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Un autre projet, financé à hauteur de 12 millions de dirhams pour deux ans, a été lancé par le ministère de la Solidarité et du développement social en partenariat avec le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le quatrième projet est, quant à lui, destiné au développement de l’économie sociale et solidaire, financé par le Conseil de la région et le ministère du Tourisme, avec une enveloppe budgétaire de 12 millions de dirhams.



Lors de la présentation du bilan de l’année 2021, le gouverneur a annoncé que 2020 idées de projets ont été reçues. 1010 porteurs de projets ont été accompagnés, tandis que 293 projets ont été financés. Le montant global était de l’ordre de 14,3 millions de dirhams.