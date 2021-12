© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de police et de la gendarmerie dans la ville de Marrakech sont mobilisés depuis quelques jours pour faire respecter l’état d’urgence sanitaire lors de cette fin d’année. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Marrakech connait depuis le début de cette semaine une mobilisation sans précèdent des services de sécurité avec l’installation des barrages à l’entrée et à la sortie de la ville ainsi que des points de contrôle dans les artères principales.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 29 septembre, que les services de la gendarmerie et de la police ont coordonné leur action pour interdire les festivités de fin d’année dans la ville et sa région. Des patrouilles spéciales sont chargées de surveiller les cafés et les boites de nuits ainsi que certaines fermes situées dans les abords de la ville.

Des barrages ont été installés dans les zones de Mhamid et Ennakhil ainsi qu’au niveau du boulevard Mohammed VI et à la sortie de la ville vers la province d’El Haouz. Les services de sécurité visent ainsi à cerner les festivités que des maisons d’hôte ainsi que des cabarets comptent organiser comme il est de coutume chaque année lors du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que les autorités compétentes ont attiré l’attention des restaurateurs sur le respect des mesures préventives, la fermeture à minuit et la réduction de leur capacité d’accueil à 50%. Des sources indiquent que les services de sécurité ( police et gendarmerie) ont commencé à recenser les appartements et les villas susceptibles d’être loués pendant cette période pour y organiser les fêtes de fin d’année.

Les mêmes sources soulignent que plusieurs petits hôtels et des villas situées dans des fermes ont été réservés par des clients pour cette occasion.

Il faut rappeler que les pouvoirs publics avaient interdit toutes les festivités organisées, la nuit du réveillon, dans les lieux publics, les hôtels et les restaurants avec l’instauration d’un couvre-feu nocturne de minuit à six heures du matin.

Cette mobilisation des forces de l’ordre tend à limiter la propagation du coronavirus notamment suite à la hausse des cas de contamination au nouveau variant Omicron à Marrakech.