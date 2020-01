© Copyright : Le360

Le ministre de l'Education nationale, Saiïd Amzazi, présidera à Marrakech, à partir de demain, lundi 6 janvier, jusqu'au 10 janvier la 33e édition du Congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l’école (ICSEI), organisé pour la première fois dans un pays arabe et africain.

Cette conférence verra la participation de 1.000 congressistes issus de 65 pays, dont 20 pays du continent, représentant des instances nationales et internationales s’intéressant aux questions de l'éducation.

Cette conférence est organisée par le Centre Marocain d'Education civique, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon les sources de Le360, un message royal sera adressé aux congressistes.

C’est la première fois qu’une telle conférence se tient en Afrique, à un moment où ce continent et d’autres contrées en voie de développement sont en quête d’une véritable collaboration afin d’améliorer durablement la qualité de "l’Ecole pour tous".

Lors de cette conférence, les participants débattront des axes suivants: "l'éducation et l'autonomisation des jeunes et leur qualification en vue de renforcer leur participation dans le développement social et économique", "l’amélioration de la qualité dans les écoles", "l'amélioration des pratiques pédagogiques", ainsi que "la promotion des rôles des décideurs des établissements scolaires".

L'organisation de cet évènement, selon le département de l'Education nationale, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de directives royales qui érigent l'éducation en seconde priorité nationale, après l'intégrité territoriale, ainsi que la mise en place des dispositions de la loi-cadre 51.17 qui définit les caractéristiques de l'école marocaine.

Cette rencontre de haut niveau a également pour objectif majeur de contribuer à l’impulsion d’un nouvel agenda de collaboration Nord-Sud, visant l'amélioration du système éducatif, l'autonomisation des jeunes et le développement durable.