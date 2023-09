Maroc N’zaha. EP5. La mare aux canards, la consolation du parc de l’Hermitage

C’est le poumon vert de tout le quartier Derb Sultan à Casablanca. Le Parc de l’Hermitage, tombé en désuétude durant de longues années, à cause de son état de dégradation avancée a retrouvé un peu de son aura à partir de 2010 après avoir été réhabilité. Et c’est l’artiste Hassan Darsi qui a alerté l’opinion publique en 2002, après avoir subi un véritable choc suite à sa visite des lieux. Il réalisa alors une maquette du parc et a commencé à travailler in situ sur un constat d’archives du piteux état dans lequel se trouvait le parc de l’Hermitage aménagé entre 1917 et 1927 par Jean-Claude Nicolas Forestier et Henri Prost.

Cette sonnette d’alarme et tout le travail artistique et sociologique réalisé par Hassan Darsi a pu aboutir sur la restauration urgente et nécessaire de ces lieux. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et si la promenade dans ce parc est quand même agréable, il reste qu’il a besoin d’être rafraîchi.

Pas de jeux pour enfants, une grande superficie de gazon grillée par les rayons perçants du soleil, pas d’équipements sportifs... Ce sont là quelques manquements observés lorsque l’on compare ce parc à d’autres espaces verts de la métropole économique du Maroc. Ceci étant, le patrimoine forestier du parc de l’Hermitage se caractérise par une belle diversité.

Éric Normand, le paysagiste à l’origine de la réhabilitation du parc, a tenu à préserver la palette de végétaux emblématique de Casablanca et constituée de palmiers de l’espèce Phoenix canariensis, d’arbres indigènes du type Ficus benjamina et d’espèces acclimatées du type Araucaria excelsa.

Lire aussi : Maroc N’zaha:EP3. Entre sport et promenade, dans le Parc du Vélodrome à Casablanca

Véritable point fort du parc de l’Hermitage, c’est aussi la mare aux canards. Fatigués d’une longue marche ou d’un sprint faisant partie de votre rituel pour garder une bonne forme, vous pouvez marquer une pause devant cet étang et vous relaxer en regardant ces oiseaux d’eau vivre leur vie. Un ballet de canard, à l’air libre.