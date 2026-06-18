Société

Marché de l’or: l’influence grandissante d’usuriers inquiète orfèvres et bijoutiers

Des lingots d'or.

Revue de presseL’activité de l’orfèvrerie et de la bijouterie est actuellement en proie à des réseaux d’usuriers clandestins qui imposent leur loi à des artisans en détresse financière. À travers des prêts en or brut à des conditions draconiennes, ces créanciers dissimulent des pratiques suspectes de contrebande et de blanchiment d’argent, s’appuyant sur des pratiques d’intimidation et des réseaux d’informateurs pour dépouiller leurs débiteurs. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 18/06/2026 à 19h16

De l’avis d’observateurs avertis, des usuriers imposent leur loi parmi les bijoutiers spécialisés dans l’orfèvrerie et la vente de bijoux en or, en leur octroyant des prêts à intérêts sous une forme particulière. «Au lieu de leur remettre des fonds en numéraire, ils leur fournissent des lingots d’or en contrepartie d’un versement mensuel pouvant atteindre 20.000 dirhams, une pratique qui pèse lourdement sur le cours de ce métal au Maroc, comparativement à celui sur les marchés mondiaux», relaie Assabah de ce vendredi 19 juin. Selon le quotidien, «ces créanciers clandestins piègent des dizaines d’artisans en exploitant leurs difficultés financières, en leur livrant des quantités d’or brut de 18 carats, contre un chèque de garantie et des mensualités oscillant entre 10.000 et 20.000 dirhams».

Ensuite, ajoute Assabah, «les usuriers récupèrent la totalité de la quantité d’or initialement confiée à l’artisan une fois que sa dette est apurée, à moins que le chèque de garantie n’ait été encaissé pour solder cette créance», ce qui est à l’origine «d’une vive controverse dans la profession, notamment sur l’origine de cet or brut détenu par des individus n’ayant aucun lien avec ces métiers, ce qui accrédite l’hypothèse de réseaux de contrebande». De plus, écrit le quotidien, «les capitaux de ces usuriers éveillent des soupçons majeurs, plusieurs sources redoutant que le secteur ne soit utilisé pour des opérations suspectes de blanchiment d’argent». Ces réseaux imposent des conditions draconiennes aux bijoutiers pour s’assurer de leur profit: en plus d’une «obligation de fournir un chèque de garantie portant sur des sommes très importantes à la livraison de l’or, les artisans doivent s’acquitter de mensualités substantielles». Par la suite, explique le quotidien, «à l’échéance du crédit, et après le paiement de lourds intérêts, les lingots d’or doivent être restitués, ce qui démontre que l’opération vise à générer des gains bien supérieurs à ceux que les artisans retirent eux-mêmes de leur travail». Des exigences qui compromettent, estime Assabah, «la viabilité financière des professionnels» et les maintient «dans un état de dépendance totale, alors même que le flou entoure l’implication de certains intermédiaires dans des pratiques de fraude dans les ateliers de fabrication» de ces orfèvres.

De plus, s’inquiète le quotidien, pour garder leur mainmise et placer leurs débiteurs sous pression, ce réseau d’usurier fait intervenir «un réseau d’informateurs, qui leur fournissent des renseignements détaillés sur le patrimoine des artisans désireux d’obtenir un prêt. Leur mission consiste à évaluer notamment les biens immobiliers des demandeurs», indique le quotidien, «avant qu’un prêt ne leur soit accordé». En cas de défaillance, les créanciers «s’empressent de saisir l’ensemble des biens [des débiteurs] pour compenser la valeur des lingots d’or prêtés, et ont parfois recours à des méthodes d’intimidation directes envers les retardataires, les menaçant pour les contraindre à s’exécuter dans les délais». Assabah précise que «ces pressions dérivent parfois vers des agressions physiques».

Par La Rédaction
Le 18/06/2026 à 19h16
#usuriers#lingots d'or#orfèvres#bijoutiers#prêts à intérêts

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