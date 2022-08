© Copyright : DR

Kiosque360. Une délégation dirigée par le directeur adjoint du Bureau américain de lutte contre la traite des personnes, Brian Marcus, a visité Rabat mercredi dernier pour s’enquérir de l’expérience marocaine dans ce domaine. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Malgré sa jeunesse, l’expérience marocaine dans le domaine de la lutte contre la traite d’êtres humains a réussi à attirer l’attention de plusieurs pays du monde et à leur tête les États-Unis. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du week end (20 et 21 août), que ce pays a envoyé une délégation de haut niveau à Rabat pour s’enquérir de ses réalisations dans ce domaine. C’est ainsi que le président de la Commission nationale de coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains, Hicham Mellati, a reçu, le mercredi 17 août, le directeur adjoint du Bureau américain de surveillance et de lutte contre la traite des personnes, Brian Marcus.

Un communiqué de ladite Commission indique que cette rencontre a été consacrée à la présentation de l’expérience marocaine et les efforts déployés dans le domaine de lutte contre la traite des êtres humains. Les discussions ont, également, évoqué les grandes lignes contenues dans le dernier rapport annuel publié par le Bureau américain et examiné les moyens de coopération et de coordinations entre les deux institutions.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes est une agence du département d’État américain chargée d’enquêter et d’élaborer des programmes de prévention de la traite des êtres humains aussi bien aux États-Unis qu’à l’échelle mondiale. Cette agence publie, en outre, des rapports annuels, sur la traite des personnes aux États-Unis et dans d’autres pays, visant une meilleure sensibilisation sur ce phénomène.

Pour rappel le Parlement avait approuvé en 2016 la loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Il ne s’agit pas de loi à part mais d’amendements partiels apportés au code pénal tant sur le fond qu’au niveau de ses aspects procéduraux. L’importance de cette loi, approuvée par le Maroc réside dans l’introduction pour la première de la notion d’exploitation dans le code pénal pour englober toutes les formes d’exploitation sexuelle.