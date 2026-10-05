Les types d’allergies, leurs causes et les recommandations de spécialistes… L’envers du changement de saison au Maroc

Partout au Maroc, l’arrivée progressive de l’automne commence à se faire sentir dans les rues. Les vêtements légers de la saison chaude commencent à disparaître au profit de tenues plus adaptées aux températures fraîches du matin et du soir. Pour les étudiants, les travailleurs et les familles, le mois d’octobre marque également le retour à un rythme plus régulier après la période estivale.

À Casablanca et dans les autres villes côtières, les matinées et les soirées peuvent toutefois devenir progressivement plus fraîches. Dans les régions intérieures et montagneuses, les écarts entre les températures diurnes et nocturnes sont plus importants.

Cette période de transition demande une certaine adaptation. Une journée peut commencer avec une température fraîche avant de devenir plus chaude. Aussi, le changement de saison est souvent associé au retour de problèmes respiratoires et allergiques. Les variations de température, l’humidité et la présence de différents allergènes dans l’environnement peuvent favoriser certains symptômes chez les personnes sensibles.

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Les allergies saisonnières peuvent notamment se traduire par des éternuements, une irritation du nez, des yeux qui pleurent ou une gêne respiratoire. Les personnes souffrant d’asthme ou d’allergies doivent ainsi être particulièrement attentives à leur environnement durant cette période.

Mais la relation entre météo et santé est aujourd’hui plus complexe. La docteure Hind Bennis, ORL, souligne que les changements saisonniers doivent également être observés à travers l’impact du changement climatique et de la pollution atmosphérique. Selon elle, l’augmentation des températures et du CO₂ peut modifier les cycles de végétation, avec une pollinisation qui commence parfois plus tôt, dure plus longtemps et peut s’accompagner d’une production accrue de pollen.

Pour les personnes allergiques, cette évolution peut donc signifier une exposition plus longue aux pollens. Le pollen n’est toutefois qu’une partie du problème. «Les particules fines peuvent se fixer aux allergènes présents sur les grains de pollen et favoriser l’inflammation. Certains polluants peuvent aussi modifier la structure et la composition du pollen et influencer la libération de ses allergènes», explique la spécialiste.

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Cette interaction entre changement climatique, pollution et allergènes peut ainsi favoriser ou aggraver plusieurs problèmes ORL, notamment la rhinite allergique, la congestion nasale, les épisodes de sinusite, les irritations de la gorge ainsi que certaines exacerbations de l’asthme.

Certaines catégories de la population peuvent être plus sensibles à ces changements. Chez les personnes asthmatiques ou allergiques, les muqueuses respiratoires présentent une plus grande sensibilité aux agressions environnementales. Plusieurs facteurs peuvent alors se cumuler: pollen, particules fines, ozone, poussières, variations de température et infections respiratoires.

Les enfants sont également particulièrement vulnérables à la pollution de l’air, leur système respiratoire étant encore en développement. La reprise des cours en septembre et octobre constitue ainsi une période durant laquelle les parents doivent être davantage attentifs à l’apparition de symptômes respiratoires ou allergiques.

La spécialiste évoque également un phénomène moins connu, appelé «thunderstorm asthma», ou asthme d’orage. Dans certaines conditions orageuses, les grains de pollen peuvent se fragmenter en particules plus petites susceptibles de pénétrer plus profondément dans les voies respiratoires. Ce phénomène a été observé dans différentes régions du monde.

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Au Maroc, la question de la santé respiratoire doit également tenir compte des épisodes de poussières et de tempêtes de sable. Ces phénomènes peuvent affecter ponctuellement la qualité de l’air et représenter un facteur supplémentaire pour les personnes sensibles. La docteur Hind Bennis recommande notamment aux personnes particulièrement exposées, et spécialement aux enfants, de limiter les activités physiques prolongées à l’extérieur lors des épisodes de mauvaise qualité de l’air, de poussières ou de fumées.

À l’intérieur, elle conseille également de limiter les autres sources de pollution et d’irritation, comme le tabagisme, les fumées de cuisson, l’encens, les bougies parfumées et certains produits ménagers. L’entretien régulier des systèmes de climatisation et de ventilation, notamment le nettoyage ou le remplacement des filtres, constitue également une précaution importante.

La prévention ne dépend toutefois pas uniquement des comportements individuels. Pour la spécialiste, l’aménagement des villes joue également un rôle: la végétalisation urbaine peut contribuer à lutter contre les fortes chaleurs, mais le choix des espèces doit aussi prendre en compte leur potentiel allergisant. Certaines plantes dont le pollen est transporté par le vent, comme le cyprès, le platane ou l’olivier, peuvent libérer des quantités importantes de pollen allergisant. D’autres espèces, dont le pollen est principalement transporté par les insectes, peuvent en disperser moins dans l’air.

La surveillance de la qualité de l’air et des pollens, l’amélioration des transports et de l’urbanisme ainsi que l’adaptation des villes au changement climatique constituent ainsi, selon le médecin, des mesures de prévention sanitaire. L’automne reste donc une période d’adaptation à plusieurs niveaux. Il modifie les températures, le rythme de vie et les activités, mais rappelle également les liens de plus en plus étroits entre environnement, changement climatique et santé.