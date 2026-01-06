Société

Les Lions de l’Atlas reçoivent les enfants de la famille de la Sûreté nationale

En plein préparatifs intensifs pour leur précédent match contre l’équipe de Tanzanie, comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations de football, les joueurs de l’équipe nationale marocaine de football ont accueilli un groupe d’enfants de la famille de la Sûreté nationale, notamment les enfants de policiers morts en service, qui ont assisté à une séance d’entraînement des Lions de l’Atlas à l’Académie Mohammed VI de football.

Le 06/01/2026 à 17h38

Au cours de cette visite, organisée à l’initiative conjointe de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale et d’une des entreprises mondiales sponsorisant la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les enfants de la famille de la Sûreté nationale ont assisté aux activités quotidiennes d’entraînement des joueurs de l’équipe nationale marocaine. Ils ont également eu la chance de recevoir des autographes des joueurs marocains ainsi que des cadeaux symboliques à cette occasion.

Ce n’est pas la première initiative en faveur des enfants de la famille de la Sûreté nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations se déroulant actuellement au Maroc. Un groupe d’entre eux avait déjà été choisi pour accompagner les joueurs des équipes marocaine et comorienne lors du match d’ouverture de cette compétition au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Cette initiative sociale s’inscrit dans le cadre de la reconnaissance des efforts considérables déployés par les services de la Sûreté nationale pour assurer la sécurité de toutes les activités de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Leur engagement constant garantit un environnement sûr pour le spectacle et la pratique du football, tant pour les équipes que pour les supporters venus de différents pays du continent africain.

