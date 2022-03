© Copyright : DR

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb a présidé ce vendredi 11 mars 2022, à Rabat, la cérémonie d’inauguration de deux systèmes hospitaliers de campagne offert par le gouvernement des États-Unis.

Accompagné du chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis, David Greene, et du wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb a inauguré ce vendredi à Rabat une unité mobile de soins intensifs de 5 lits d'une valeur de 960.000 dollars, en plus d’une salle d'urgence mobile d'une valeur de 700.000 dollars.

???? ???? ????? ???????? ??????????? ???? ?????? 11 ???? 2022? ???????? ????? ?????? ???????? ?? ????? ???????? ??????? ????????? ???????? ????? ??? ?????? ??? ????????? ?????? ????? ?????? ???????? ????? ??????? ???? ??????? ?????? ??????. pic.twitter.com/7QznkOYmTx — Minist�re-Sant�-Maroc Ministry of Health Morocco (@Ministere_Sante) March 11, 2022

Selon un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, cet ensemble de soins offert fait partie de l’effort américain pour soutenir les capacités de réponse au Covid-19 du Maroc, ainsi que du partenariat militaire entre les deux pays.

«La cérémonie de remise des dons en ce jour est une étape majeure dans le partenariat solide entre nos deux pays, axé sur notre lutte commune contre le Covid-19», a déclaré David Greene à l’issue de la cérémonie d’inauguration. «Nos deux pays ont beaucoup travaillé ensemble pour protéger nos citoyens du Covid-19 et pour nous préparer à d'autres catastrophes et urgences. Ces problèmes nous ont tous affectés et nécessitent une collaboration pour les combattre efficacement», a-t-il souligné.

Le don de cette unité mobile fait suite à premier don d’hôpital de campagne de 30 lits qui avait été récemment offert au Maroc par le gouvernement américain dans le cadre des investissements de plus de 20 millions de dollars réalisés par les Etats-Unis au Maroc pour soutenir la lutte contre le Covid-19.