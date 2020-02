© Copyright : DR

Kiosque360. La Fondation Al Saoud indique que, durant la saison 2018-2019, à peine 4.279 livres ont été publiés. Un rapport dénonce l’indifférence envers les auteurs marocains, dont 25% sont contraints de puiser dans leurs ressources personnelles pour s’acquitter du coût d’édition de leurs ouvrages.

La Fondation du roi Abdul-Aziz Al Saoud a révélé, dans un récent rapport consacré au bilan de l’édition au Maroc, qu’à peine 4.279 publications avaient été enregistrées au cours de l’exercice 2018-2019. Il faut rappeler que, lors d’un précédent rapport, la même Fondation avait indiqué que la moitié des auteurs marocains ne publiaient qu’un seul texte en 17 ans. Ce faisant, la Fondation a critiqué le peu d’importance qu’on accorde aux écrivains marocains, dont 25% sont obligés de prendre en charge le coût de l’impression et de la publication de leurs productions intellectuelles. Du coup, leurs ouvrages demeurent limités au cercle restreint de leur ville et de leurs proches et connaissances.



Le nombre des publications a connu une légère hausse par rapport à l’année précédente (1,75%). Parmi elles, 736 ont été financées par leurs auteurs. Les statistiques de la Fondation soulignent que les publications digitales et écrites en arabe se sont taillé la part du lion. En revanche, les ouvrages en français connaissent une baisse d’une année à l’autre. Les publications en langue arabe s’élèvent à 3.312, soit 78% du total des langues d’édition sur cette période, contre 775 ouvrages en français, soit 18,35%. On recense en outre 72 publications en anglais, 45 en amazigh, 13 en espagnol, une en portugais et une autre en allemand.



Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du jeudi 6 février, que les productions littéraires écrites et digitales représentent 20,30% du total des publications avec 750 ouvrages. On compte 264 recueils de poèmes (35%), suivis d’ouvrages de droit (14,9%), d’études islamiques (11,72%), de sociologie (9,16%), d’histoire (7,47%), d’économie (7,45%) et de politique (6,47%), ainsi que d’autres publications scientifiques. Le même rapport indique que les contenus de 2.447 ouvrages, soit 64%, ont traité de sujets relatifs au Maroc.



Concernant la nationalité des auteurs, le rapport indique que les publications intellectuelles et littéraires marocaines ont été produites par des écrivain nationaux à raison de 79,95%. Ils sont suivis par les Français avec 3,57%, les Tunisiens avec 3,46% et les Algériens avec 1,46%. Le rapport de la Fondation Al Saoud précise, en outre, que 83% des ouvrages ont été écrits par des hommes, contre 17% produits par des femmes.