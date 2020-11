Le général Ismaili Alaoui n'est plus.

Le Président Directeur Général de Lamalif Group, Moulay Lakbir Alaoui Ismaili, et sa famille adressent un message de remerciement pour les condoléances suite au décès du Général Moulay Ahmed Alaoui Ismaili

Monsieur Moulay Lakbir Ismaili Alaoui et sa famille, vous expriment leur vive reconnaissance et présentent leur sincère gratitude pour toutes les personnes qui ont pris part au grand deuil du Général feu Moulay Ahmed Ismaili Alaoui, et tiennent aussi à remercier tous ceux qui les ont soutenus durant ces moments difficiles.

Croyez en nos remerciements chaleureux.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.