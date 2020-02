© Copyright : DR

Kiosque360. Mobilisation générale au sein du ministère de l’Intérieur. Le département d’Abdelouafi Laftit déclare la guerre à l’ecstasy et compte assécher les sources de trafic de drogues sur les postes frontaliers de Sebta et Melilla et le long des frontières de l’Oriental.

Le ministère de l’Intérieur poursuit sa guerre sans merci contre les réseaux de trafic qui tentent d'inonder le royaume de comprimés psychotropes et d’ecstasy, via les postes frontaliers de Sebta et Melilla, ainsi que le long des frontières de l’oriental.

«Ecstasy… Assécher les sources», titre ainsi Al Ahdath Al Maghribia qui, dans son édition de ce lundi 10 février, fait référence aux instructions données par le département d'Abdelouafi Laftit aux différents services de sécurité pour combattre le trafic de drogues en renforçant les mesures de contrôle sécuritaire et en intensifiant les interventions et les opérations sur le terrain.

En effet, depuis quelques semaines, une hausse importante du nombre de saisies d'ecstasy a été annoncée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). La dernière en date: celle effectuée le 5 février dernier par le service préfectoral de la police judiciaire d'Oujda. Ce dernier est parvenu, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), à saisir 50.000 comprimés psychotropes de type "Ecstasy", ainsi qu'une somme importante d'argent tirée d'opérations de trafic de drogues et de psychotropes.

Ces multiples opérations s'inscrivent dans le cadre des efforts conjoints et intenses déployés par les services de la DGSN et de la DGST dans le but d'assécher les sources de trafic de drogues et de psychotropes, de renforcer les mécanismes de prévention et d'anticiper les crimes contre les personnes et les biens associés à la prise de comprimés psychotropes.

Al Ahdath souligne, en chiffres, les efforts déployés par la DGSN, au cours de la dernière année, pour lutter contre le trafic de psychotropes et d’ecstasy. Ainsi, au total, la police marocaine a saisi plus de 1,3 million d’unités durant l’année 2019.