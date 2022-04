© Copyright : César Astudillo

Le Maroc dispose actuellement d'un stock estimé à 5.051 poches de globules rouges, soit un stock de réserve pour 5 jours. C’est ce qu’a annoncé hier, lundi 25 avril 2022, Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, en réponse à une question orale à la Chambre des représentants.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, a indiqué hier que le Centre national de transfusion sanguine disposait de 5.051 poches de globules rouges à l'échelle nationale, ce qui représente un stock de réserve pour 5 jours, précisant que le Centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine œuvraient à la stabilisation des stocks de sang tout au long de l'année à un niveau qui dépasse la demande.

Le ministre de la Santé a également souligné qu’afin de sensibiliser les citoyens à l'importance du don de sang, des appels périodiques sont lancés à travers les médias. Des campagnes nationales sont également organisées. D’autres actions sont également prises, telles que l'implication des médecins et des cadres de santé et la contribution de nombreuses associations de la société civile ayant une expertise dans le domaine.

Khalid Aït Taleb a aussi fait savoir que le Centre national de transfusion sanguine a préparé une stratégie d'attraction des donneurs couvrant la période 2021-2023. Celle-ci se base sur l'adoption d'une politique de proximité en matière de campagnes de don à travers l'acquisition d'unités mobiles et d'équipements nécessaires à la collecte et au stockage du sang et la mise en place d'unités de don de sang pour les grandes villes.

Ce responsable gouvernemental a aussi indiqué que le Centre national de transfusion sanguine s'est impliqué depuis début mars, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, dans sa huitième campagne nationale de don du sang pour le mois sacré.