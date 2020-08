Dans son édition de ce mercredi 19 août, le quotidien arabophone Assabah révèle que cinq cas positifs au coronavirus ont été enregistrés à Dar Assikah. D’après la publication casablancaise, il s’agit de cas contacts qui ont été contaminés en dehors de leur lieu de travail.

Alertée, Dar Assikah a fait le nécessaire et mobilisé ses ressources pour effectuer les tests PCR. Quant aux personnes contaminées, elles ont été prises en charge et suivent le protocole sanitaire mis en place par les autorités.

Questionnée par Le360, une source autorisée à Bank Al-Maghrib a confirmé l’information d’Assabah. Le quotidien arabophone affirme qu’au vu de l’importance stratégique de Dar Assikah, la crainte d’une propagation du virus via les billets de banque de l’organisme éditeur, à savoir Bank Al-Maghrib, est légitime. Et Assabah de rappeler que six cas ont été déclarés à l’agence Bank Al-Maghrib de Marrakech. Comme à Dar Assikah, les employés touchés ont été isolés et placés en quatorzaine dès les résultats du dépistage. Mais si les craintes sont légitimes, elles restent infondées car, comme dit précédemment, les personnes contaminées dans ce contexte sont des cas contacts infectés hors du lieu de travail.

L’ensemble des équipes a effectué des analyses qui se sont révélées négatives.