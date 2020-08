© Copyright : DR

Kiosque360. Des cas de coronavirus ont été détectés dans une célèbre clinique d’oncologie casablancaise. Ils ont été transférés à l’hôpital Moulay Youssef. Les détails.

Le coronavirus ratisse large ces derniers jours. Des cadres de la santé exerçant dans une célèbre clinique d’oncologie à Casablanca ont été testés positifs. En effet, après l’apparition de symptômes chez certains d'entre eux, l’établissement a soumis son personnel, composé de 200 personnes, au dépistage. Plusieurs cadres ont été testés positifs, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 15 et 16 août.

Les sources du quotidien font savoir que la clinique en question, qui a tenu à garder l’affaire dans la confidentialité la plus totale, a transféré les personnes contaminées à l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca afin de suivre le traitement médical approprié. Et de préciser qu’un cadre responsable d’un service au sein de ladite clinique a succombé au Covid-19 quelques jours après sa contamination. D’après les sources d’Al Akhbar, le nombre de personnes testées positives dans cette clinique a atteint 23 cas. Jusqu’à présent, les causes de la contamination du personnel n’ont pas été déterminées, alors que cette situation a provoqué une panique au sein des médecins, des infirmiers et du personnel administratif.



Depuis le début de l’épidémie, de nombreux membres du personnel de la santé (médecins, infirmiers et aides-soignants ainsi que des techniciens et des responsables administratifs) ont été infectés par le nouveau coronavirus. Selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le maintien de la santé et du bien-être des agents de santé sur leur lieu de travail, en prenant les dispositions nécessaires pour l’hygiène des mains et la fourniture d’EPI adaptés, est à la fois une priorité et une responsabilité qui incombent aux responsables de la structure sanitaire.