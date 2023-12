Le 6ème congrès de l’ASRIC-AU à Rabat: un foyer d’innovation pour le développement scientifique en Afrique

Table ronde lors du précongrès du Conseil africain pour la recherche scientifique et l’innovation (ASRIC) tenu les 5 et 6 décembre à Rabat.

Les 5 et 6 décembre 2023, se sont tenus deux jours de précongrès au cours desquels des communications scientifiques ont été lues devant l’auditoire qui était présent.

Les interventions ont abordé différentes thématiques, notamment les sciences de l’agriculture, les sciences de la santé, les sciences de l’ingénieur, les sciences humaines et sociales ainsi que les sciences naturelles.

Le congrès, proprement dit, tient ses assises les 7 et 8 décembre, et les questions débattues portent principalement sur:

- Les STI (Sciences, Technology, Innovation) comme moteur du développement de l’Afrique au 21ème siècle;

- La 4ème révolution industrielle et l’intelligence artificielle en Afrique;

- Les STEM (Sciences, Technology, Engineering, Mathematics) en Afrique;

- Les projets phares de l’ASRIC;

- La diaspora de l’ASRIC.

Ce sixième congrès, y compris les activités du précongrès qui le précède, est l’occasion de mettre en lumière les avancées de la recherche scientifique africaine. Cela est aussi l’occasion pour faire connaître les progrès de la recherche scientifique marocaine dans divers domaines, pour soutenir les efforts de la diplomatie scientifique du Maroc et souligner particulièrement l’action inlassable menée à l’endroit des pays de ce continent par notre le roi Mohammed VI.

Photo de groupe du conseil africain pour la recherche scientifique et l’innovation (ASRIC) lors du pré-congrès tenu les 5 et 6 décembre à Rabat.

L’Académie Hassan II des sciences et techniques, en la personne de son chancelier Mostapha Bousmina, préside l’ASRIC depuis le 4ème congrès tenu du 22 au 25 novembre 2021, à Nairobi au Kenya.

L’ASRIC, dont le secrétariat est basé à Abuja au Nigeria, est chargé d’une importante mission visant, à travers la promotion de la recherche et de l’innovation, à relever les défis du développement socioéconomique de l’Afrique, en mobilisant les acteurs de la recherche scientifique africaine, et des ressources pour la mise en place de programmes de recherche, et en encourageant la collaboration intra-africaine et internationale en matière de recherche et d’innovation.

À ce titre, L’ASRIC joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre de diverses politiques de développement de l’UA notamment:

- La stratégie scientifique, technologique et d’innovation pour l’Afrique (STISA-2024);

- Le programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA);

- Le programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA);

- Le plan d’action pour le développement industriel accéléré en Afrique (AIDA).