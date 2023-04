Laâyoune: le laboratoire régional d’analyses et de recherches de l’ONSSA, une structure de référence

Des experts du Laboratoire régional d’analyses et de recherches de l’ONSSA à Laâyoune.

Le laboratoire régional d’analyses et de recherches de Laâyoune, inauguré en 2014, a permis de renforcer les capacités du réseau de laboratoires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) dans les provinces du Sud. Il couvre la zone d’action de la direction régionale de l’ONSSA pour les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Ed Dahab.

Fruit d’un investissement de 31 millions de dirhams financé par l’ONSSA, avec une participation de l’Agence de développement des provinces du Sud (à hauteur de 2 millions de dirhams pour les études), le laboratoire a pour mission de contrôler la qualité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et accessoirement de préserver la faune et la flore.

Les analyses qui y sont effectuées portent ainsi sur un éventail de produits agricoles, animaliers et piscicoles. Son rôle est également de répondre aux besoins de certification des secteurs de l’agro-industrie et de l’industrie de la pêche dans la région.

Si ce laboratoire a permis aux producteurs des provinces du sud de réduire le temps d’attente et les coûts liés à l’envoi de leurs produits jusqu’à Agadir pour obtenir la certification de l’ONSSA, il joue également un rôle clé dans le développement de la filière cameline dans les provinces du sud.

En effet, cette structure a permis de faire avancer les programmes de développement de la filière cameline en amont à travers le diagnostic des maladies animales et les investigations sanitaires et en aval par l’appui aux projets de valorisation des produits issus de dromadaires.

«Nous avons obtenu plusieurs accréditations, et nous avons été reconnus comme référence au Maroc pour plusieurs analyses camelines», se félicite Safya Touzani, directrice régionale de l’ONSSA dans les provinces du Sud.

Les ambitions des responsables de ce centre ne s’arrêtent pas là. Prochaine étape: «faire de ce laboratoire une référence à l’échelle internationale pour les maladies animales, notamment celles camelines. Nous continuons à introduire de nouveaux types d’analyses et nous travaillons pour obtenir de nouvelles accréditations internationales», affirme Safya Touzani.

Au passage, la directrice régionale de l’ONSSA ne manque pas de rendre hommage aux collaborateurs du laboratoire, entre vétérinaires, techniciens et experts en analyses chimiques et microbiologiques. «C’est grâce à ces compétences et à leurs efforts que nous avons pu atteindre ces objectifs. Sans elles, rien n’aurait été possible», conclut-elle.