Kiosque360. La vigilance des éléments de la police de Laâyoune a permis l’interpellation d’un individu muni d'une valise pleine de billets en euros. Cet individu, en situation irrégulière au Maroc, serait impliqué dans le transfert illicite de devises. Les détails.

Soumis à une fouille minutieuse en raison de son comportement suspect, le ressortissant d'un pays africain voisin a été interpellé, dans la ville de Laâyoune, avec une mallette contenant 125.000 euros, rapporte Al Akhbar qui, dans son édition de ce jeudi 2 janvier, précise que les investigations menées par les éléments de la police judiciaire de la ville ont ensuite permis la découverte d’une autre somme d’argent, toujours en euros, dissimulée chez un proche du mis en cause. Au total, c'est une somme de 460.000 euros, d’origine douteuse, qui a été saisie, fait encore savoir le quotidien qui cite des sources à la wilaya de police de Laâyoune.

L'individu, qui s’est révélé être en situation irrégulière au Maroc, a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, en attendant l’achèvement de l’enquête qui permettra de démêler cet écheveau et d’interpeller toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans cette affaire, peut-on lire dans le journal. L’homme, dont la nationalité n’a pas été dévoilée, a été arrêté grâce à la vigilance des limiers de la wilaya de police de Laâyoune. Or, au Maroc, on ne badine pas avec la sécurité.