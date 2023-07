La ministre du Tourisme favorable à l’ouverture des hôtels aux couples non mariés

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, répondant à une question orale à la Chambre des représentants, le 20 décembre 2021. . Khalid CHAFIQ / MAP

La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, estime qu’il est temps de revoir des procédures qui impactent négativement le tourisme à l’échelle nationale. Dans ce cadre, elle a parlé de «la nécessité de lever certaines restrictions qui empêchent les couples non mariés de partager la même chambre d’hôtel», soulignant que «le Maroc est un pays de libertés».

Ces restrictions, a-t-elle fait remarquer, «poussent ces personnes à opter pour des destinations comme la Turquie ou l’Europe», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 22 et 23 juillet.

Lors d’une rencontre, vendredi, avec les représentants des médias, indiquent les mêmes sources, «la ministre a fait savoir que des concertations sont en cours aujourd’hui avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice en vue de résoudre cette problématique», soulignant que «dès qu’elle obtiendra la réponse, elle passera à l’application».

Abordant la situation du secteur touristique, poursuit le quotidien, la ministre a indiqué que «le nombre de touristes ayant visité le Maroc au cours des cinq premiers mois de l’année 2023 a atteint, pour la première fois, 6.5 millions, soit une hausse de 20% par rapport à la même période en 2019». Les recettes ont atteint 41 milliards de dirhams, soit une hausse de 42% par rapport à la même période en 2019.

Et d’ajouter qu’«entre 13.5 et 14 millions de touristes sont attendus au Maroc d’ici la fin de cette année», selon les prévisions des services de son département.

La ministre de tutelle a enfin rappelé la convention-cadre mise en place pour le déploiement de la feuille de route stratégique du tourisme avec une enveloppe budgétaire de 6,1 milliards de dirhams en vue de repositionner le tourisme comme secteur clé dans l’économie nationale.