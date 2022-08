© Copyright : DR

Kiosque360. La DGSN a arrêté, vendredi dernier, deux individus qui ont agressé des policiers dans les villes de Casablanca et Al Hoceima. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

La DGSN a réagi avec sérieux et rapidité à une vidéo publiée vendredi dernier sur les réseaux sociaux montrant l’intervention des éléments de la police pour arrêter un individu qui se trouvait dans un état anormal.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 15 août, que le mis en cause a opposé une résistance farouche et n’a pas hésité à agresser les policiers avec un outil contondant. Les investigations ont révélé qu’il s’agit d’une affaire traitée actuellement par les services de la sûreté régionale de la ville d’Al Hoceima. Les faits se sont déroulés dans les premières heures de la matinée du jeudi 11 août quand que des policiers en uniforme sont intervenus pour arrêter le suspect qui semait le trouble sur la voie publique.

L’agresseur fut interpellé quelques heures plus tard dans la maison de sa famille et a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet compétent. A Casablanca, et suite à des informations fournies par la DGST, la police arrêté vendredi dernier un individu soupçonné d’avoir agressé un agent de la circulation. Une vidéo circulant sur la toile montrait le mis en cause avec une moto volée en train de menacer un policier.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que le prévenu, aux antécédents judiciaires, a été pris en flagrant délit de vol d’une moto avec violence. Il a menacé l’agent de la circulation avec un outil contondant dans le but de faciliter la fuite de son complice à bord de la moto volée. Les recherches et les investigations intenses diligentées par les services de la sûreté nationale et là la DGST ont permis d’identifier le suspect principal et de l’appréhender dans une localité rurale dans les environs du parc industriel de Jorf Lasfar. Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet compétent. Son complice, qui a été lui aussi identifié, est activement recherché par les services de police.