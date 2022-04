© Copyright : DR

Au Maroc, les cas de maltraitance animale sont légion et les sévices ne sont pas que physiques. A Kénitra, c’est un petit chaton qui a souffert de cette situation. Attaquée par un chien, incité à le faire par sa maîtresse, cette créature a été torturée et malmenée jusqu’à son dernier souffle. Vidéo.

La triste scène s’est passée hier, mercredi 27 avril 2022, à Kénitra, où une jeune habitante de la ville a incité, sur un coup de tête, son chien à tuer un petit chaton, isolé, faible et impuissant face à ses bourreaux.

Une scène horrifiante que la coupable de ces actes n’a pas hésité à filmer et à partager sur ses réseaux sociaux. «Il est moche, n'est-ce pas? Tu ne le veux pas? Moi non plus je ne l'aime pas... Même mamie n'apprécie pas les chats. Tu ne sais pas par où commencer? C'est bon, tu l'as tué», répète-t-elle, le ton indifférent.

Ce pauvre chaton était-il nourri? Avait-t-il le droit d’être ce qu’il est... Un simple chat profitant de sa liberté? La réponse est non pour cette femme, bien évidemment.

Ce traitement inhumain, cet enfer et ce supplice auxquels a été soumise cette petite créature secouent d’ores et déjà la toile. Indignés face à cette attitude inhumaine, ils sont des milliers d’internautes à plaider la cause de ce chaton, dont la torture et la mort ne passent pas inaperçues.

Aujourd’hui, le Maroc est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), une organisation intergouvernementale chargée de définir des normes de santé animale visant à améliorer la santé et le bien-être des animaux.

Face à cette triste réalité, il serait temps d’agir, car humain ou animal, tous les deux ont le droit d’être aimés, appréciés et surtout bien traités.