Kénitra se dote d’une Unité mobile de police de secours

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a officiellement lancé, mercredi 30 novembre, les opérations des patrouilles de l’Unité mobile de police de secours (UMPS), une brigade rattachée à la préfecture de police de Kénitra.

Cette nouvelle brigade, opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, se compose de plusieurs unités mobiles de motards et de voitures de secours. Cette UMPS peut répondre promptement aux situations d’urgence, indique un communiqué de la DGSN.

#تحديث_البنيات_الشرطية

القنيطرة.. بداية العمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، وهي عبارة عن دوريات محمولة مهمتها الاستجابة السريعة والفعالة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، وتدبير التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتوفير خدمات القرب التي تندرج في إطار الشرطة المواطنة. pic.twitter.com/nzvb51qwJI — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 30, 2023

Ces unités reçoivent en temps réel les informations essentielles concernant les appels de secours, leur permettant d’intervenir sur le terrain avec la plus grande rapidité. De plus, l’ensemble de leurs opérations est constamment suivi par les autorités compétentes aux niveaux central et régional, garantissant ainsi une gestion et une efficacité optimales de chaque intervention.

Côté ressources humaines, la DGSN a misé sur la qualité et la spécialisation. Les membres de l’UMPS ont été rigoureusement sélectionnés et formés, avec un accent particulier sur les compétences en interventions sécuritaires urgentes et en gestion des situations d’urgence.

Au sein de cette UMPS se trouve un groupe de motards ayant suivi des formations pour intervenir avec des motos de haute maniabilité dans tous les parcours urbains, ainsi qu’un groupe de cadres de la police en uniforme, expérimentés dans le traitement des appels de secours émis par les citoyens, fait-on savoir.

Cette démarche représente un élément clé de la politique de modernisation engagée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Elle vise à établir une nouvelle génération de services de police publics, caractérisés par une capacité de réponse rapide et efficace aux demandes de secours des citoyens.

En mettant en place des unités de sécurité qui combinent agilité et compétences spécialisées dans la gestion des urgences, ce projet souligne l’engagement de la DGSN envers une approche de police citoyenne, une police qui se veut plus proche et plus réactive aux besoins de la population.