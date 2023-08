Kénitra: par milliers, les habitants prennent d’assaut le nouveau Parc de la ville

«Ce grand jardin de 5 hectares, inauguré le 21 août 2023, à l’occasion des festivités du 60ème anniversaire du roi Mohammed VI connait un succès car c’est le seul parc du genre dont s’est doté la capitale du Gharb», a affirmé le président de la Commune de Kénitra, Anas Bouanani dans une déclaration. Sur place, la joie se lisait sur le visage du président à chaque fois qu’une foule franchissait devant lui les portails de cet espace écologique.

L’ouvrage a nécessité un investissement de 29 millions de dirhams, un budget assuré en partenariat avec le Groupe immobilier Al Omrane. «Nous avons attendu longuement pour que cet espace verdoyant voit le jour. Les familles, les enfants et les jeunes pourront venir se détendre et pratiquer même le sport», a affirmé un visiteur interrogé par Le360. Ce parc est doté d’une végétation variée ainsi que de plusieurs équipements dont des jets d’eau, d’un éclairage public de nuit moderne et des équipements sportifs.

Cette infrastructure a été livrée à la commune -qui prend en charge toutes les dépenses liées à la gestion et à l’entretien de cet espace- au terme de 18 mois de travaux. Avant de conclure, le président de la commune n’a pas écarté l’idée de renouveler cette expérience en édifiant un second parc dans la ville qui compte un demi-million d’habitants.