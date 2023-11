Jerada: mise en place de projets générateurs de revenus pour les ex-détenus

Ce samedi 18 novembre a eu lieu à Jerada une cérémonie de remise d’équipements et de matériels pour des projets générateurs de revenus au profit d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province, Tabet Mabrouk, accompagné du coordinateur régional de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelhalim Miri.

Dans une déclaration pour Le360, M. Miri a expliqué que cette initiative, bénéficiant d’une enveloppe financière de plus de 825.000 dirhams, s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Fondation et l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). L’objectif est de soutenir l’intégration sociale et économique de cette catégorie en favorisant les petites entreprises et les activités génératrices de revenus au profit des personnes libérées résidant dans la province de Jerada.

À son tour, le chef du département du Travail social de la province de Jerada, Jalal Takmouti, a ajouté que les équipements et matériels distribués aux bénéficiaires entrent dans le cadre du programme de l’INDH pour l’impulsion du capital humain et concernent les domaines de l’industrie, de l’agriculture et des services.

Lire aussi : Lancement d’un nouveau programme de réinsertion dédié à 2.000 détenus mineurs

De leur côté, les ex-détenus ont manifesté leur profonde gratitude pour à cette initiative qui, non seulement, leur offre une source de revenus, mais représente également une seconde chance et un soutien crucial pour leur réintégration sociale. Ils ont souligné que cette opportunité les encourage considérablement à reconstruire leur vie de manière positive.

Il est à noter que 531 anciens prisonniers ont bénéficié du soutien aux activités génératrices de revenus dans la région de l’Oriental, dont 77 bénéficiaires dans la province de Jerada.