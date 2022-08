© Copyright : DR

Dans le cadre du programme de développement des communes du cercle de Jebha, réalisé sur hautes instructions royales, une nouvelle caserne de gendarmerie royale a été construite par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), en partenariat avec la province de Chechaouen.

Située à l’entrée de Jebha, du côté de Tétouan, la caserne a été construite sur une superficie de 467 m² et abrite sur deux niveaux un ensemble d’espaces administratifs. La construction et l’équipement de ce bâtiment a nécessité une enveloppe budgétaire de 5,8 millions de dirhams, indiquent la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'APDN dans un communiqué conjoint.

La construction de cette nouvelle caserne de gendarmerie royale permettra de renforcer la sûreté et la sécurité de Jebha, qui connaît un grand développement urbain grâce au programme multisectoriel du développement des communes de son cercle, initié en 2019 par le Souverain et visant le développement des centres ruraux émergents.

La cérémonie d'inuguration de la nouvelle caserne de Jebha a eu lieu ce jeudi 18 août 2022 en présence du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouadane, du directeur général de l’APDN, Mounir El Bouyoussfi, et du commandant régional de la gendarmerie royale, le colonel Hicham Mataich.