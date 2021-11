© Copyright : AFP / ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE / STR

Un Marocain, installé en Italie, a commis un véritable carnage parmi des membres de sa famille avant de se suicider. Explications.

Selon le quotidien de référence La Repubblica, le drame a eu lieu le mercredi 17 novembre dernier dans la ville de Sassuolo. Dans le quartier périphérique de la Via Manin, un Marocain, âgé de 47 ans, a tué sa femme, sa belle-mère (toutes deux Italiennes) et ses deux enfants, âgés de cinq et deux ans, avant de se donner la mort.

Le présumé assassin, qualifié de "bien intégré" par le média, travaillait avec son épouse dans une grande surface commerciale de la ville.

Sa femme avait une autre fille, issue d’un précédent mariage. C’est grâce à elle que le drame a été découvert. Les membres de l'administration de son école, constatant que personne ne venait la chercher comme d’habitude, ont alerté les services de sécurité.

Le présumé assassin aurait utilisé un couteau de cuisine pour commettre ce carnage, auquel a échappé son beau-père, malade et alité.

Une enquête est toujours en cours afin de connaître les causes de ce drame.