Kiosque360. Un médecin du secteur public travaillant à l’hôpital de Benslimane est en colère contre ce qu’il considère comme une dégradation de la situation du corps des blouses blanches. Pour le dire, il s’est armé d’une «taârija» pour appeler à une protestation dansante.

Selon le quotidien Al Akhbar de ce week-end du 2 au 4 actobre, les usagers de l’hôpital de Benslimane ont été surpris ce mercredi par une méthode inédite de protestation qu’a choisi d’adopter un médécin dudit hôpital.

Dr Younès Sihalla, qui traîne derrière lui 24 ans de service dans l’hôpital public, a invité les visiteurs de l’hôpital et les passants à se joindre à lui, et à danser au rythme de son tambour, pour protester avec lui contre la situation du médecin public qui ne cesse de se dégrader, surtout que ce corps vient d’être marginalisé au niveau des aides du gouvernement, qui auraient profité, selon lui, à d’autres secteurs qui n’en ont pas besoin. Il a ainsi rappelé que le gouvernement a ponctionné 3.000 DH de son salaire au profit du Fonds du Covid-19, tout en lui promettant une prime mensuelle de 1.000 DH qu’il n’a jamais touchée.

Il a surtout dénoncé la position intenable du médecin public, pris entre le marteau des citoyens, qui se plaignent de la mauvaise qualité des soins, et l’enclume du ministère de tutelle, qui renvoie toutes ses tares sur le personnel soignant.

Cette situation explique, selon Dr Younès, l’hémorragie que connait actuellement l’hôpital public, dont les concours sont boudés par la quasi-totalité des médecins du pays. Pire, certains médecins du public remboursent, rubis sur l’ongle, les frais de formation au ministère de la Santé, en vue de se libérer et aller travailler dans les cliniques et cabinets privés.

Pour faire entendre la voix des médecins du secteur public, il a appelé les syndicats à adopter ce qu’il appelle une «protestation populaire dansante», et non plus des sit-in, et de s’armer ainsi de tambours et trompettes poue exiger ses droits en chantant det dansant ans une ambiance bon enfant.