Guelmim: mort suspecte d’une jeune femme la veille de son mariage

Une femme d’une trentaine d’années a trouvé la mort, jeudi dernier, dans des circonstances douteuses à l’hôpital régional de Guelmim. La jeune femme est décédée la veille de son mariage. Le parquet a chargé la police judiciaire d’ouvrir une enquête pour déterminer les causes de la mort.

Lors de la cérémonie du henné, la mariée a été prise de vertiges avec des douleurs au ventre suivies de vomissements. Ses proches l’ont rapidement conduite à l’hôpital régional où on lui a prodigué les soins d’urgence. Croyant qu’il s’agissait de coliques intestinales sans conséquences, ses parents l’ont ramenée chez elle.

Le lendemain, l’état de santé de la jeune femme s’est aggravé et elle a de nouveau perdu connaissance avec une forte poussée de fièvre. Le quotidien Al Akhbar souligne que la jeune femme a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a rendu son dernier souffle quelques instants après avoir été prise en charge.

Le médecin a émis des doutes et a évoqué la possibilité d’une intoxication alimentaire. Il a alerté la police qui s’est déplacée suite aux instructions du parquet afin de déterminer les circonstances du décès. Les experts de la police scientifique et technique sont aussi entrés en lice. Le substitut du procureur du Roi près du tribunal de première instance de Guelmim a ordonné une autopsie du corps de la défunte pour déterminer les véritables causes de son décès.