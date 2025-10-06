Société

GenZ212. «Akhannouch dégage!» et «Wanted»: à Casablanca, les manifestants épinglent le chef du gouvernement

Lors d'une manifestation du collectif Genz212, lundi 6 octobre à Place des pigeons à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Par Said Bouchrit
Le 06/10/2025 à 21h12

VidéoSe poursuivant pour le 9e jour consécutif dans la capitale économique, les manifestations organisées par le collectif GenZ212 ciblent de plus en plus ouvertement le gouvernement et réclament son départ. Le chef de l’exécutif Aziz Akhannouch n’y échappe pas. Exemple ce lundi 6 octobre à la Place Mohammed V, connue sous le nom évocateur de «Place des pigeons».

Répondant à l’appel du collectif GenZ212, de jeunes manifestants se sont de nouveau donné rendez-vous ce lundi 6 octobre à Casablanca. Cette fois, à la place Mohammed V, communément appelée «Place des pigeons», au centre de la capitale économique. Si les revendications sont restées centrées autour de la réforme urgente des systèmes de santé et d’éducation nationale, pancartes comme slogans visent depuis quelques jours, et de plus en plus directement, le gouvernement et son chef. C’est ainsi qu’on pouvait lire et entendre «Akhannouch dégage» et «Wanted... Only alive», témoignant d’une demande de reddition des comptes quant à l’actuel exécutif.

Des ministres, comme Amine Tehraoui, en charge de la Santé, ou Mohamed Saad Berrada (Éducation nationale) ont également été au cœur des contestations ce jour, au même titre que le président RNI de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

«Vous voyez bien que notre mobilisation commence déjà à entraîner des changements. Des hôpitaux sont équipés, des projets annoncés et des promesses concrétisées. C’est la preuve que nous avons réussi. Et ce n’est pas fini. Ce que nous voulons, c’est que ce gouvernement rende compte de son action. Il servira ainsi d’exemple à tous ceux qui vont lui succéder. Le message est clair: désormais, nous vous avons à l’œil», explique ce jeune manifestant.

«Nous savons que la santé et l’éducation ne sont pas considérées comme des priorités par le gouvernement. Nous voulons qu’elles le deviennent, afin que les dirigeants actuels et futurs tirent des leçons et s’engagent réellement à améliorer la situation. Ce qui me choque, c’est que certains disent que nos revendications ne concernent que les jeunes. C’est faux: elles concernent tout le monde», ajoute un autre.

Lire aussi : GenZ212. «Non à la fitna»: à Derb Sultan, les jeunes Casablancais rejettent les «nuisibles» et précisent leurs revendications

«À chaque fois que je me rends dans un hôpital, je vois des choses inacceptables: des agents de sécurité qui ont plus d’autorité que les médecins, des problèmes d’organisation, des pénuries de matériel, des défaillances dans la formation. Il faut que cela cesse et pour de bon. Le gouvernement ne le sait peut-être pas, mais les Marocains, jeunes et moins jeunes, valent beaucoup mieux que cela», s’exprime ce jeune.

Un autre souligne que le problème majeur reste l’éducation. «L’éducation est essentielle. Mon père a quitté son village en 1987, et le programme scolaire est resté le même jusqu’à aujourd’hui. Seuls le nom de l’auteur et la couleur de la couverture ont changé. Le système éducatif n’a pas évolué, alors que le pays, lui, doit avancer. Et je ne parle pas de la qualité des enseignants», commente-t-il.

Mieux organisées, les manifestations gagnent ainsi en intensité et intègrent désormais une valeur fondamentale: la reddition des comptes.

Par Said Bouchrit
Le 06/10/2025 à 21h12
#GenZ212#Casablanca#Aziz Akhannouch#gouvernement

