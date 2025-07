FestiGare 2025: quand l’art s’invite dans les gares marocaines

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé, ce dimanche 13 juillet à la gare d’Agdal à Rabat, la 5ème édition du FestiGare, qui sera présent jusqu’au 20 juillet dans les gares de Tanger Ville, Rabat-Agdal, Casa-Port, Casa Voyageurs et Kénitra.

Cette édition 2025 met l’accent sur l’art, la créativité et la participation citoyenne. L’objectif est de transformer les gares marocaines en véritables espaces culturels vivants, où familles, artistes, enfants, associations et voyageurs pourront se retrouver dans une ambiance festive, inclusive et intergénérationnelle.

De nombreuses activités sont prévues, incluant des concours, des disciplines sportives, des ateliers de dessin, ainsi que des animations autour du chant et de la danse pour les enfants. La cérémonie de clôture, avec l’annonce des lauréats, est fixée au 2 août à la gare de Rabat Agdal.