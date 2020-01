© Copyright : DR

Kiosque360. Une Marocaine résidant en Espagne a été arrêtée, début décembre dernier, par les autorités marocaines. Elle est accusée de polyandrie.

Une femme s'est rendue coupable de polyandrie, ce que le Code pénal marocain interdit formellement. Mais, rapporte le quotidien arabophone Assabah dans sa livraison de ce mercredi 8 janvier, une résidente marocaine en Espagne a défié la loi en épousant trois hommes à la fois. Arrêtée début décembre 2019, dès son entrée sur le territoire marocain, elle est actuellement poursuivie en état d’arrestation à la prison locale de Bourkayez, à Fès. Elle risque aujourd’hui une peine de prison pour adultère, polyandrie et falsification de documents.

Selon le média casablancais, la trentenaire a contracté un premier mariage en 2016, avec un Marocain résidant en Espagne. Elle a eu avec lui une fille, avant de le quitter. Quelques mois plus tard, elle s’est remariée avec un nouvel homme, résidant également en Espagne. Leur union ne durera pas longtemps. En effet, ils se sépareront rapidement, sans néanmoins divorcer. Et, au lieu de faire valoir son éventuel droit au divorce, elle a préféré duper un troisième homme qu'elle a épousé. Les deux derniers époux ont découvrent la traîtrise de leur partenaire, alors enceinte, et ont décidé de porter plainte, ajoute Assabah. Ils ont également réclamé un test ADN pour déterminer qui est le père du futur bébé.

Après son arrestation et son interrogatoire par le juge d’instruction, la mise en cause a reconnu les faits et a été placée en détention en attendant son procès, qui démarre ce jeudi 9 janvier. Elle encourt une peine allant de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement.