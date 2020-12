© Copyright : DR

Les éléments de la brigade antigang de Fès ont interpellé deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Les éléments de la brigade antigang de la ville de Fès ont interpellé, au matin de ce mercredi 2 décembre, deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes à usage de drogues. L’opération menée en coordination avec le service régional de police judiciaire s’est basée sur des informations précises, fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les suspects, âgés de 32 et 34 ans, ont été interpellés à un point de contrôle de circulation à la station "Msoun" sur l'autoroute Oujda-Fès, immédiatement après leur arrivée à bord de deux véhicules légers. La fouille effectuée à l'intérieur des véhicules a permis la saisie de 1 tonne et 300 kilogrammes de haschisch, et d'une somme de 19.800 dirhams, sans doute le butin de cette activité criminelle, précise le communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et révéler l'ensemble des faits reprochés aux personnes concernées, a conclu la DGSN.