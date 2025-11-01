Société

Ferveur et fierté à Agadir après l’adoption de la résolution onusienne

Des Sahraouis établis à Agadir célébrant la confirmation de la marocanité du Sahara par les Nations Unies, le vendredi 31 octobre 2025.

À l’instar des autres villes du Royaume, la cité d’Agadir a vibré au rythme des célébrations après l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution consacrant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Parmi les habitants en liesse figuraient de nombreux Sahraouis établis dans la région, venus exprimer leur fierté et leur attachement à l’intégrité territoriale du Royaume.

Par M'hand Oubarka
Le 01/11/2025 à 11h50

Othmane Maelaïnine, porte-parole du Forum des jeunes du Sahara dans la région Souss-Massa, a salué un «jour historique», marquant, selon lui, la reconnaissance par la communauté internationale du caractère réaliste et pragmatique de l’initiative marocaine. Il a souligné que cette décision ouvre de nouvelles perspectives pour le développement harmonieux et durable des provinces du Sud.

De son côté, Fayçal Kermat, président du Centre national d’études juridiques et des droits humains, a exprimé sa joie et celle de l’ensemble des Marocains face à cette décision «qui confirme la marocanité du Sahara». Il a tenu à rendre hommage à tous les efforts diplomatiques et politiques déployés depuis des années pour clore définitivement un dossier qui n’a que trop duré. Selon lui, le vote du Conseil de sécurité en faveur du plan marocain constitue une victoire du droit et de la raison.

Dans les rues d’Agadir, l’émotion était palpable. Des milliers de personnes ont envahi les principales artères de la ville, brandissant drapeaux et portraits du Roi Mohammed VI. Tous ont salué d’une même voix cette décision historique, fruit d’un travail constant et d’une vision clairvoyante menée sous la sage direction du Souverain, symbole d’un Maroc uni et résolument tourné vers l’avenir.

#Agadir#Sahara marocain#Conseil de sécurité de l'ONU

