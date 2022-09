© Copyright : DR

Kiosque360. Une bande criminelle de trois individus, dirigée par une femme, a été interpelée à Casablanca. Elle était spécialisée dans la falsification et la vente de faux contrats de travail à l’étranger, selon le quotidien Al Akhbar, dont est tirée cette revue de presse.

Dans son édition du vendredi 9 septembre, le quotidien arabophone Al Akhbar rapporte que les services de la wilaya de police Casablanca ont réussi à démanteler à Aïn Chock une bande criminelle qui vendait, contre d’importantes sommes d’argent, de faux contrats de travail à l’étranger.

Selon une source policière officielle, écrit le journal, des éléments de la police judiciaire de Casablanca-Aïn Chock ont mis hors d’état de nuire, mardi dernier, trois personnes dont l’âge varie entre 28 et 54 ans. Ce trio, dirigé par une femme et composé d’une personne faisant l’objet d’un avis de recherche sur le plan national ainsi que d’un repris de justice, s’est spécialisé dans la falsification et l’arnaque.

Ainsi, les premiers éléments de l’enquête ont dévoilé que les membres de cette bande criminelle attiraient leurs victimes chez les candidats à l’immigration, dont ils exigeaient des sommes d’argent plus ou moins importantes en contrepartie d’un contrat de travail en Europe, apparemment valide mais en réalité falsifié. La femme, chef de la bande, ayant déjà émigré en Europe, disposait de spécimen de contrats avec des en-tête de société ou d’employeurs européens.

Al Akhbar précise que c’est sous la supervision du parquet que les enquêteurs de la police judiciaire cherchent toujours à dénombrer les victimes qui ont été arnaquées ainsi que les ramifications éventuelles de cette bande, qui pourrait avoir des rabatteurs dans d’autres régions du pays. D’ailleurs, les enquêteurs ont déjà glané d’importantes informations sur les téléphones des trois personnes arrêtées. Al Akhbar conclut que de nouveaux rebondissements sont attendus dans les prochaines heures, avant la fin de la garde à vue à laquelle sont actuellement soumis les membres de la bande criminelle.