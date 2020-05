© Copyright : DR

Le coronavirus, qui a fait plus de 4 millions de cas de contamination dans le monde, est à l'origine d'un flot de fake news relayées sur les réseaux sociaux. Nos confrères de la MAP font le tri entre l'intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

- Le Covid-19 pourrait être transporté par les particules de pollution. FAUX

- La pandémie de Covid-19 est prétexte à un "plan international d'asservissement et de réduction des populations" mené par des lobbys. FAUX

- Les Chinois se préparent déjà à lancer un nouveau virus qui est fabriqué traditionnellement, et l'essai de ce virus a tué 70 chiens en une heure. FAUX

- 60 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 6.930 le nombre total des cas de contamination. VRAI

- L'état d'urgence sanitaire sera prolongé de trois semaines au Maroc. VRAI

- La session ordinaire de l'examen national unifié du Baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, les 3 et 4 juillet pour la Littérature et l'enseignement général et du 6 au 8 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel. VRAI

- La province de Taza vient d'être déclarée sans nouveau coronavirus (Covid-19), les derniers patients atteints du virus ayant guéris et quitté l'hôpital provincial. VRAI

- Aucun nouveau cas confirmé d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) n'a été enregistré à Drâa-Tafilalet durant les 24 dernières heures. VRAI

- Le Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc (CNONM) a contribué d’un montant de 4.879.712 dirhams au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus (Covid-19). VRAI