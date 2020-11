© Copyright : DR

Kiosque360. Après une soirée où l’alcool a coulé à flots et où des pratiques contraires aux mœurs ont eu lieu, quatre ressortissants d’un pays du Golfe et quatre jeunes femmes ont été arrêtés et placés sous enquête.

C’est une entrave aux dispositions sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie qui risque de coûter cher à des ressortissants d’un pays du Golfe et à des Marocaines qui étaient en leur compagnie. Huit personnes ont ainsi été arrêtées à Marrakech et sont actuellement sous enquête pour vérifier leur implication dans un vaste réseau de prostitution et de traite des êtres humains.

Dans son numéro du vendredi 27 novembre, Assabah rapporte que quatre hommes, vraisemblablement des ressortissants koweitiens, et quatre jeunes filles soupçonnées d’être des prostituées, ont été arrêtés lorsque leur comportement, en pleine rue, a alerté une équipe de la police en patrouille. Les faits se sont déroulés il y a quelques jours dans le quartier de Gueliz, dans la ville ocre.



Après avoir été soumis à un contrôle d’identité, les huit personnes ont, en effet, été arrêtées pour ébriété publique et tapage nocturne. De plus, certaines des personnes arrêtées ont été prises dans des situations contraires aux mœurs. Elles font désormais l'objet d’une enquête approfondie de la police, sous la supervision du parquet, pour élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire et, surtout, pour s’assurer qu’elles n’ont pas de lien avec un quelconque réseau de prostitution, comme c’est parfois le cas dans ce genre de situation.



En attendant d'être fixés sur le sort des mis en cause, Assabah affirme qu’une enquête préliminaire a déjà établi que les huit personnes avaient, avant leur arrestation, passé une soirée arrosée dans un appartement de la ville. Sauf qu’après avoir assouvi leur désir sexuel, sous l’emprise de l’alcool, les quatre hommes ont décidé de sortir faire un tour dans la rue avec les quatre jeunes femmes. Mais cela ne s’est pas passé comme ils l’avaient prévu, leur comportement ayant rapidement viré au tapage nocturne en pleine voie publique. Ceci a naturellement attiré l’attention d’une patrouille de police. Après les avoir soumis à un contrôle d’identité, les policiers en service ont préféré les emmener au poste pour approfondissement de l’enquête. Une enquête qui a permis de conclure que les personnes en question avaient non seulement violé les dispositions sanitaires en vigueur, mais s'étaient également adonnées à des pratiques interdites par la loi.