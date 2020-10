© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Trois cadres bancaires et un inspecteur régional ont été condamnés par le tribunal de première instance d’Essaouira à 21 ans de prison ferme pour détournement de fonds. Le directeur de l’agence bancaire utilisait le code d’accès de sa complice pour débiter les comptes des clients.

Le tribunal de première instance d’Essaouira a condamné, il y a deux jours, quatre employés d’une agence bancaire, dont le directeur et une femme cadre, à 21 ans de prison cumulés et 250.000 dirhams d’amende pour détournement de fonds. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 19 octobre, que le directeur a été condamné à six ans de prison ferme assortis d’une amende de 100.000 dirhams, ainsi qu’à la confiscation du solde créditeur de son compte bancaire. Les trois autres mis en cause ont été condamnés à 5 ans de prison ferme chacun et à une amende solidaire de 150.000 dirhams.

Les faits remontent à juin dernier, quand les inspecteurs de la maison mère de la banque ont découvert des mouvements de fonds de dizaines de millions de dirhams, non justifiés, dans l’agence d’Essaouira. C’est un homme d’affaires souiri habitant à Meknès qui a mis la puce à l’oreille des inspecteurs de la banque quand il a constaté que son compte avait été débité indûment de la somme de 3,5 millions de dirhams. Une plainte a alors été déposée auprès de la brigade régionale de la police judiciaire de Marrakech, qui a diligenté une enquête sous la supervision du parquet compétent.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que les investigations menées par les éléments de la BNPJ régionale ont été ponctuées par l’arrestation de l’accusé principal, dans sa résidence située dans le quartier Gueliz à Marrakech. Il a été placé en garde à vue avant d’être mis en détention provisoire en compagnie de son adjoint, qui s’est rendu à la police le jour suivant. L’enquête a permis, par la suite, d’interpeller toutes les personnes impliquées dans ce détournement, en l’occurrence la femme cadre bancaire et l’inspecteur régional qui étaient au courant de cette escroquerie, tout en feignant d’ignorer les faits.

L’enquête a montré que le directeur de la banque utilisait le code d’accès de sa complice pour effectuer d’importants transferts de fonds sur les comptes des clients. Le principal mis en cause profitait ainsi de la passivité de l’inspecteur régional qui fermait les yeux sur ces mouvements illégaux. Les investigations de la BNPJ régionale ont permis de déterminer la nature qui le liait au directeur de l’agence bancaire et que la justice a qualifiée, par la suite, de complicité et abus de confiance.