© Copyright : DR

Kiosque360. C’est une décision inédite que la justice espagnole vient de rendre à l’encontre de cet islamiste radical marocain. Ce dernier a été condamné suite à une plainte déposée par son ex-épouse qui l’accuse d’avoir tenté de radicaliser leur fille. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La justice espagnole vient de condamner un extrémiste islamiste marocain dénommé N.B, en lui retirant l’autorité parentale sur sa fille. Cette décision judiciaire, la première du genre en Espagne, a été prononcée contre le père pour avoir tenté de radicaliser sa fille, écrit le quotidien Assabah dans son édition du lundi 28 février. D’après le quotidien, il faisait visionner à sa fille des enregistrements de cas d’exécution judiciaire dans la pure tradition jihadiste. Il aurait également tenté de la marier alors qu’elle n’était encore âgée que de cinq ans.

Dans les faits, explique le quotidien, Le retrait de l'autorité parentale à N.B fait suite à une plainte déposée par son ex-épouse qui l’accuse de montrer à sa fille des images violentes. Le mis en cause est père de deux enfants, poursuit le quotidien, un garçon et une fille, mais la décision de la justice ne concerne que la fille. Le garçon étant âgé de plus de 18 ans, il n’est donc plus considéré comme un enfant, précise Assabah.

La décision du juge, poursuit le quotidien, est basée sur les déclarations de la fille qui confirment l'influence du père sur elle pour essayer de la radicaliser. Selon cetet dernière, son père lui disait notamment que si elle n'était pas musulmane elle irait en enfer et qu'elle devait faire sa prière tous les jours. Elle raconte également qu'il voulait aussi l'obliger à apprendre l'arabe, disant à sa mère que si elle ne le faisait pas, elle ne devait pas lui donner à manger. Il lui a dit de même quand elle n’avait que cinq ou six ans qu'il devrait la marier, écrit le quotidien.

Selon Assabah, plusieurs médias espagnols s'accordent pour dire que cette décision est une première en Espagne. Cependant, relève le quotidien, l’histoire de ce couple n’est pas inconnue à l’opinion publique espagnole. L’ex-épouse du jihadiste marocain, Raquel Alonso, avait relaté les détails de leur vie du couple dans son livre: «Mariage avec l’ennemi». Elle raconte dans ce livre comment elle s’est mariée avec un émigré marocain devenu par la suite jihadiste après avoir adhéré à une organisation terroriste. Elle y décrit, de même, comment le père a tenté d’influencer son fils.

Dans ce livre, Raquel Alonso raconte qu'elle a rencontré ce Marocain en 1997, un intellectuel qui parle quatre langues et cumulait à l’époque deux emplois en même temps. Elle a noté un changement dans ses idées et sa manière de penser juste après le décès de son père. Il est devenu de plus en plus extrémiste au point d’interdire à ses enfants, son fils avait alors 11 ans, de regarder la télé. Il lui imposait par contre à de regarder des vidéos à contenu religieux et l'obligeait à l’accompagner à la mosquée, dit-elle dans son livre.

Plus tard, selon le quotidien, N.B, a fini par être arrêté en 2014. Il a été condamné en 2016 pour appartenance à une organisation terroriste, en l'occurrence la Brigade Al-Andalous, basée à Madrid, qui officiait en Espagne pour l'endoctrinement et l'envoi au Moyen-Orient de volontaires jihadistes pour le bénéfice de l'organisation Al Qaeda.