Kiosque360. La fin de l’année scolaire est marquée, à tous les niveaux, par des cérémonies de réussite, de distinction et de récompense, mais aussi des expulsions. Un mal qui menace l’avenir de milliers d’élèves. Les détails.

Près de 4.000 élèves, qui poursuivent leur scolarité dans le circuit d’enseignement primaire et secondaire, seront mis dehors dans la région de Marrakech-Safi dès la fin de l’année scolaire 2020-2021. Ces élèves sont victimes du système suivi dans le calcul des moyennes générales et de redoublement. Le phénomène ne concerne pas uniquement l’Académie régionale de l’enseignement et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi, le plus touché, mais également d’autres régions du Maroc où les cérémonies de fin d’année scolaire cachent ces drames.



Le revers de la médaille, fait constater le quotidien Al Massae dans son édition du week-end des 3 et 4 juillet. D’après les sources du quotidien, pas moins de 3.866 élèves âgés de moins de seize ans quitteront le système scolaire dans la région de Marrakech-Safi. Dans ce sillage, les sources du quotidien citent le cas d’un établissement scolaire où 117 élèves sont recalés sur un effectif de 177 apprenants. Il s’agit d’un drame qui interpelle à plus d’un titre, souligne le quotidien. Et de rappeler que le ministre de tutelle, Said Amzazi, avait visité cette région et soulevé des dysfonctionnements. Les résultats étaient donc prévisibles, s’exclame le quotidien.



D’autres causes citées par les mêmes sources ont aggravé la situation. Il s’agit du système pédagogique mis en place pendant et après la crise pandémique, les grèves, le manque d’infrastructures de base éducatives et l’absence de structures d’accueil et d’orientation. Ce qui nécessite l’envoi d’une équipe d’inspection pour déterminer les responsabilités et mettre en place les mesures qui s’imposent. La sonnette d’alarme a été déjà tirée dans cette région par le Conseil économique et social et environnemental (CESE), Mais aucune initiative n’a été entreprise après la visite du ministre de l’Education nationale dans plusieurs établissements scolaires de la région. Jusqu’à quand? Telle est la question soulevée par les sources d’Al Massae.