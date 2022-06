© Copyright : DR

Kiosque360. Une enquête menée sur un échantillon représentatif de la population montre que 86% des sondés se déclarent «heureux». Cette revue de presse est tirée d'un article du quotidien Assabah.

Cela peut surprendre, au regard du contexte économique plutôt difficile que traverse le pays. Et pourtant, 86% des Marocains se déclarent «heureux»! C’est le résultat que dévoile une nouvelle enquête menée par le cabinet spécialisé Sunergia, en partenariat avec le quotidien L’Economiste. Elle a été menée sur un échantillon représentatif de 1.033 personnes, sélectionnées sur la base de la structure démographique qu’a fait ressortir le dernier recensement de la population effectué par le Haut-commissariat au plan (HCP).

Se faisant écho des résultats de cette enquête dans son édition du vendredi 3 juin, Assabah précise que l’enquête en question a été menée du 17 au 27 mai dernier. Elle a fait ressortir que 9% seulement de l’échantillon s’est déclaré «pas heureux», tandis que 5% ont préféré ne pas s’exprimer sur la question. La même source rappelle que ces résultats ont été obtenus dans un contexte économique marqué par un net renchérissement des prix, consécutif à la conjoncture internationale difficile, et qui ne manque pas d’affecter la situation des ménages. Pourtant, ces derniers ne semblent pas perdre pour autant le moral, se déclarant «heureux» malgré tout.

Dans le détail, Assabah explique que ce sont les populations du sud du royaume qui se distinguent le plus dans ce sondage. La part des personnes qui en sont issues et qui se déclarent «heureux» dépasse nettement la moyenne nationale, avec une part de 93%. Dans le nord et dans l’oriental, ce pourcentage descend à 84%. A ce propos, ajoute le quotidien, l’enquête a démontré que 12% de l’ensemble des personnes se déclarant «pas heureux» habitent dans ces deux dernières régions, tandis que cette part n’est que de 4% pour les Marocains habitant dans les régions du sud.

Sur un autre registre, l’enquête Sunergia-l'Économiste apporte également des enseignements intéressants sur le sentiment de bonheur selon la tranche d’âge des personnes sondées. Ainsi, écrit Assabah, les 34-44 ans sont ceux qui se sent les plus heureux, à 90%.

L’enquête révèle que pour 21% des Marocains, l'absence de bonheur s'explique par des raisons purement personnelles, non liées à la santé. Pour 20% d'entre eux, ce sont plutôt leurs conditions de travail qui les empêchent de se déclarer heureux, tandis que 11% l’expliquent par leur situation matérielle, voire leur pauvreté.

Par ailleurs, les enquêteurs ont également demandé aux personnes sondées si elles se sentent en sécurité dans les lieux publics. D’après les résultats dévoilés par Assabah, 69% confirment un sentiment de sécurité, tandis que 31%, dont beaucoup de femmes, ne se sentent pas en sécurité. Chez les 18-24 ans, il semblerait également que le sentiment de sécurité soit plus élevé que la moyenne. Les raisons invoquées sont la peur des agressions, des vols et parfois même de crimes plus graves.