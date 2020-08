© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Un chauffeur de taxi a été condamné, mardi dernier, à une peine de six ans de prison ferme par la Cour d’appel d’El Jadida. L’accusé avait enlevé, séquestré et violé une infirmière qui faisait la navette entre Casablanca et Bir Jdid.

La Cour d’appel d’El Jadida a condamné, mardi dernier, un chauffeur de taxi à six ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration, viol, coups et blessures avec une arme blanche. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end, que la victime, une infirmière exerçant à Casablanca, prenait chaque jour ce taxi, avec une collègue, pour rentrer chez elle à Bir jdid. La nuit de l’agression, les deux femmes avaient, comme d’habitude, contacté le chauffeur pour qu’il passe les prendre. Sauf qu’une force majeure avait retenu la collègue de l’infirmière, qui a ainsi dû faire ce trajet toute seule.

En cours de route, le chauffeur a entrepris de lui faire des avances, allant jusqu’à lui dire qu’il désirait avoir un rapport sexuel avec elle. Tétanisée, la pauvre femme a évité de lui répondre, espérant qu’il finirait par revenir à la raison et la conduire à bon port. Mais le prédateur, décidé à passer à l’acte, a bifurqué brusquement vers un chemin de terre situé à quelques encablures de Bir jdid, prétextant quelque affaire urgente à régler. Or, l’homme a bloqué les portières de la voiture tout en accélérant, avant de s’arrêter devant une cabane, près d’une forêt où l’attendait un homme auquel il a remis les clés de la voiture.

Le quotidien Assabah rapporte qu’après le départ de son ami, reparti à bord du taxi, le chauffeur a obligé sa victime à entrer dans la cabane. Elle réussira finalement, dans la nuit, à prendre la fuite à travers la forêt avant de tomber, vers quatre heures du matin, sur une maison où elle a trouvé refuge et pu appeler sa collègue, qui l’a rejointe pour l’emmener à l’hôpital. Le médecin qui l’a prise en charge lui a délivré un certificat médical avec une ITT de 22 jours.

La victime portera plainte contre son agresseur et fournira à la police judiciaire une description précise de l’accusé et de la cabane où elle a été séquestrée et agressée. Les éléments de la PJ n’ont pas mis longtemps à localiser le prédateur sexuel, qu’ils ont arrêté et placé en garde à vue. Il a reconnu qu’il transportait souvent l’infirmière et sa collègue, mais a essayé de nier les faits même quand il a été confronté à des preuves irréfutables. Il a été inculpé pour enlèvement, séquestration, viol et coups et blessures avec une arme blanche. Il a écopé, pour ces chefs d’inculpation, de six ans de prison ferme.