© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture d'image vidéo)

Après de longues vacances, c'est l'heure de la rentrée pour les établissements scolaires au Maroc. Ce lundi 5 septembre 2022, les écoles ont rouvert leurs portes aux élèves, reprenant la saison scolaire dans la joie et la bonne humeur. Ambiance à l’école primaire Moulay Driss 1er à Casablanca, qui vient de fêter ses 100 ans d’existence.

L’heure de la rentrée a sonné. Elèves comme parents étaient heureux de retrouver le chemin de l’école primaire Moulay Driss 1er de Casablanca pour entamer une nouvelle année d’apprentissage. La reprise s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans une ambiance positive pour les écoliers.

Contrairement aux deux rentrées scolaires précédentes, marquées par la crise sanitaire, celle de cette année a lieu au moment où l'on assiste à une amélioration continue de l'ensemble des indicateurs épidémiologiques. Elle est ainsi caractérisée par un retour au présentiel, au grand bonheur des écoliers.

Mohamed Baroudi, directeur de cette école primaire, indique que cette rentrée des classes est un peu particulière, étant donné que cet établissement d’enseignement fête ses 100 ans.

Pour leur part, plusieurs élèves, interrogés par Le360, ont fait part de leur joie de retrouver l'ambiance des salles de classe, dès ce lundi matin. La joie de retrouver leurs amis était évidente. Les équipes enseignantes avaient, elles aussi, un franc sourire.

Abdelali Khellad, directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale à Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, a, de son côté, souligné que la nouvelle année scolaire 2022-2023 était placée sous le signe d'une «école de qualité pour tous», faisant savoir que 67.714 élèves étaient inscrits dans 176 établissements d'enseignement relevant de cette direction.

Rappelons que l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de la région Casablanca-Settat a pris une batterie de mesures et dispositifs dans le cadre des préparatifs à la rentrée scolaire 2022-2023. Cette AREF a ainsi réhabilité 728 établissements et 27 internats pour un coût global de 120 millions de dirhams.

L'Académie régionale d'éducation et de formation de la région Casablanca-Settat a aussi restauré 111 établissements et procédé au remplacement de 480 salles en préfabriqué, outre le raccordement de 79 établissements aux réseaux d'électricité et d'assainissement.